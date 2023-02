Informierten Kreisen zufolge laufen die Verhandlungen über eine Beteiligung am Leveraged Lending — dem Kreditgeschäft mit bereits stark verschuldeten Unternehmen — parallel zu und getrennt von den Gesprächen über einen Einstieg von Apollo in die Sparte. Der Bereich gehört zur künftig ausgegliederten Investmentbank CS First Boston, bei der Apollo auch Miteigentümer werden könnte