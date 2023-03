In den Geschäftsjahren 2021 und 2022 "waren die internen Kontrollen der Gruppe für die Finanzberichterstattung nicht angemessen", so die Credit Suisse in ihrem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht. "Die Geschäftsleitung ist dementsprechend auch zu dem Schluss gekommen, dass unsere Offenlegungskontrollen und -verfahren nicht angemessen waren."