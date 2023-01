Die Schweizer Bank gab laut den Berichten am Mittwoch in New York je eine Anleihe über zwei respektive fünf Jahre im Wert von 3,75 Milliarden Dollar aus. Dabei habe die CS einen Zinssatz bezahlt, der um 370 Basispunkte über dem Zinssatz der risikolosen Staatsanleihen liege, berichtete Bloomberg am Donnerstag. Das sei deutlich mehr als die durchschnittlichen Risikoprämien für "Investment Grade"-Schuldner.