CS überprüft aufgeschobene Boni

Klagen der Grossbank gegen ehemalige Verantwortungsträger - also Manager oder Verwaltungsräte - habe die CS allerdings keine eingereicht, sagte VR-Präsident Lehmann in einer summarischen Antwort auf die Fragen. Aufgeschobene Boni, die also in der Zukunft noch ausbezahlt werden sollten, würden derzeit überprüft, versicherte Lehmann weiter.