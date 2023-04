Berufsverbot und Knast gefordert

Beruhigen konnte Lehmann die Schärfe in den Wortmeldungen nicht: Ein Kleinaktionär forderte Gefängnis und Berufsverbot für die Verantwortlichen. Ein anderer rief in den Saal: "Die Aktionäre sind beraubt und bestohlen worden. Wir dürfen das Erbe von Alfred Escher nicht einfach so beerdigen." Und er fragte die Verantwortlichen, wie viel sie für die Aktionäre spenden würden, die viel Geld verloren hätten.