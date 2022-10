"Sie wird globaler und breiter aufgestellt sein als Boutiquen und fokussierter als ‘Bulge Bracket’-Banken", so die Bank in ihrer Strategiepräsentation, die am Donnerstag zusammen mit den Ergebnissen des dritten Quartals veröffentlicht wurde. Das europäische Kredit- und Kapitalmarktgeschäft will die Credit Suisse reduzieren und wird es deshalb in die neu geschaffene Abbaueinheit übertragen.