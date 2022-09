Nach jahrelangem Siechtum der Bank sieht die Lage an der Börse ganz anders aus: Die Aktie ist seit dieser Woche keine 4 Franken mehr Wert und erreichte einen absoluten Tiefstand von 3,67 Franken. Der Absturz hat sich vor allem in den letzten zehn Handelstagen akzentuiert. Grund sind aufgekommene Spekulationen wegen einer Kapitalerhöhung. Die Bank Vontobel geht davon aus, dass die CS eine solche in der Höhe von 4 Milliarden Franken durchführen wird.