Dass es Ulrich Körner in der Folge nicht gelang, den Kundenschwund umzukehren, lässt Zweifel aufkommen, ob "neu" auch "besser" bedeutet. Die Credit Suisse hat im letzten Quartal des vergangenen Jahres 111 Milliarden Franken an Kundengeldern verloren. Der Grossteil davon verschwand im Vorfeld von Körners grosser Strategiepräsentation vom 27. Oktober. Doch trotz einer fieberhaften Kampagne, bei der Zehntausende von vermögenden Kunden in aller Welt durchgerufen wurden, meldete die Bank zum Jahresende sogar noch 30 Milliarden Franken mehr an Abflüssen.