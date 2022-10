Ziel des japanischen Konzerns wäre, sein Geschäft in den USA auszubauen. Wie zu hören ist, prüft Japans grösste Bank auch den Erwerb von Credit-Suisse-Krediten an globale Kunden, so von Darlehen, die im Luftfahrt- und Pensionsfonds-Bereich vergeben wurden. MUFG habe bereits erste Gespräche mit potenziellen Beratern geführt, hiess es.