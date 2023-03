Gemessen an der Bilanzsumme, den Kundeneinlagen oder den Krediten ist die ZKB gegenwärtig hinter den beiden Grossbanken und der Genossenschaftsgruppe Raiffeisen die Nummer vier in dem Land, nach dem für die nächsten Wochen geplanten Vollzug der Übernahme die Nummer drei. Doch die ZKB ist neben UBS und Credit Suisse auf dem Schweizer Markt die einzige Universalbank. So verfügt sie etwa über ein grosses Fondsangebot und ein Research für Schweizer Aktien und kann für Firmen Anleihen und Aktien platzieren. Zulegen will die ZKB unter anderem im Geschäft mit reichen Privatkunden, externen Vermögensverwaltern, Grossunternehmen und Pensionskassen. "In diesen spezialisierten Segmenten sehen wir auf nationaler Ebene viele Wachstumschancen für uns", sagte der neue Bankchef.