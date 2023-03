Die Credit Suisse hat in Summe im letzten Jahrzehnt keine Gewinne gemacht, was auch auf Kosten für Rechtsstreitigkeiten zurückzuführen ist. Laut Bloomberg Intelligence hatte die Credit Suisse Ende 2022 über 1,2 Milliarden Franken an Rückstellungen für Rechtsrisiken in den Büchern, wobei ausstehende Klagen und aufsichtliche Verfahren diese Summe um weitere 1,2 Milliarden Franken erhöhen könnten.