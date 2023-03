Eine wichtige Frage ist, ob für die Credit Suisse immer noch gilt, was die Schweizer Aufsicht am Mittwoch erklärt hatte — dass sie über reichlich Kapital und Liquidität verfüge und nur mit einer Marktpanik zu kämpfen habe. Denn Kunden und Gegenparteien haben sich in der letzten Woche weiter verabschiedet und die USA und andere Länder drängen auf eine endgültige Lösung vor der Marktöffnung am Montag, um einen Flächenbrand zu vermeiden.