Zwischen 50 und 100 bestehende CS First Boston Managing Directors würden für eine Partnerschaft in der neuen Organisationsstruktur der Boutique in Frage kommen, die der von Banken wie Goldman Sachs Group Inc. ähnlich sein werde, sagten Führungskräfte bei einem kürzlich abgehaltenen Treffen, laut Personen, die an den Präsentationen teilnahmen.