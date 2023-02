Ein Rückgang um 50 Prozent impliziert einen Bonuspool im Umfang von etwa 1 Milliarde Franken. Vor zwei Jahren waren es noch 2,9 Milliarden Franken gewesen. Die Bank plant informierten Kreisen zufolge außerdem ein spezielles Bonusprogramm für rund 500 Topmanager in Höhe von 350 Millionen Franken, die nur dann ausgezahlt werden, wenn die geplante Umstrukturierung erfolgreich ist. Diese Zahlung wurde vom Verwaltungsrat entwickelt und soll an konkrete finanzielle Ziele geknüpft sein.Der Bonuspool für 2022 sei gegenüber dem Vorjahr um 50 Prozent gekürzt worden, sagte Finanzchef Dixit Joshi am Donnerstag vor den Medien.