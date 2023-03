Leerverkäufer, die gegen die Credit Suisse gewettet hatten, konnten am Mittwoch einen beträchtlichen Gewinn verbuchen, als die Aktie auf ein Rekordtief fiel. Der Ausverkauf bei der Grossbank bescherte denjenigen, die geliehene Aktien verkauften und auf einen Kursrückgang wetteten, Papiergewinne in Höhe von rund 111 Millionen Dollar, so die Daten von S3 Partners.