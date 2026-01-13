Der Ex-Händlerin sei die Beförderung und Gehaltserhöhung nach Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft unterbrochen worden, befand das Berufungsgericht in einem Urteil, das der Nachrichtenagentur AFP vorliegt. Im Detail wurde die Credit Suisse zu «900'000 Euro Schadensersatz für den wirtschaftlichen Schaden aufgrund der Diskriminierung» und zu 10'000 Euro «Schadensersatz für den immateriellen Schaden» verurteilt, wie es hiess. Die Klägerin sah sich «aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Mutterschaft und ihrer Eigenschaft als Mutter» diskriminiert.