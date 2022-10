Das Angebot der Credit Suisse vom Freitagmorgen, bis zu 3 Milliarden Franken an eigenen Schuldtiteln zurückzukaufen, erinnert an einen ähnlichen Vorstoss der Frankfurter Anfang 2016, schreiben die Analysten von Barclays. Damals bot die Deutsche Bank einen Rückkauf von rund 5 Milliarden Euro an um ihr Vertrauen in die eigene Liquiditätssituation unter Beweis zu stellen.