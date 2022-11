Wie zu hören ist, baut Credit Suisse in China in dieser Woche nun rund 25 Stellen im Investmentbanking und 10 Stellen im Research an. In der Region gab es bereits Anfang des Monats eine Reihe von Stellenstreichungen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Die Massnahmen sind Teil des für das vierte Quartal geplanten globalen Abbaus von 2700 Positionen.