«Die Credit Suisse verlässt den US-Markt nicht», erklärte die Bank in einer Stellungnahme. «Jede Berichterstattung, die etwas anderes suggeriert, ist kategorisch falsch und völlig unbegründet.» Credit Suisse betreibt in den USA nicht nur Investmentbanking, sondern etwa auch Vermögensverwaltung für Profi-Anleger (Asset Management). Weitere Angaben zur Strategieüberprüfung will die Bank bei der Veröffentlichung des Quartalsabschlusses am 27. Oktober machen.