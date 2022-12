Die Grossbank hat gegen den Betreiber des Portals, den Journalisten Lukas Hässig, nun auch eine Strafanzeige eingereicht, wie dieser am Freitag in einem Artikel schrieb. Er werde im Januar von der Zürcher Kantonspolizei einvernommen, so Hässig. Im Zentrum der Klage stünden Kommentare von Lesern seines Portals. In den Augen der CS seien diese persönlichkeitsverletzend, so der Betreiber von IP.