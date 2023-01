Der frühere Citigroup-Banker Michael Klein ist zu einer der wichtigsten Personen bei der Credit Suisse geworden. Als Verwaltungsrat war der Amerikaner ein Treiber für die tiefe Restrukturierung, die das kriselnde Geldhaus wieder stabilisieren soll. Vor allem machte er sich stark für die Ausgliederung der Investmentbank unter der altgedienten Marke First Boston. Seine Verbindungen in den Nahen Osten halfen zudem, die Saudis als Investoren für eine bitter nötige Kapitalerhöhung an Land zu ziehen.