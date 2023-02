Die Credit Suisse hatte die Kontrollen im Jahr 2021 verschärft, nachdem sie Ernst & Young damit beauftragt hatte, die Geldwäschebekämpfung in Singapur und Hongkong unter die Lupe zu nehmen. Hintergrund war der Bestechungsskandal rund um die 1MDB-Fonds in Malaysia, wegen dem der Credit Suisse wie auch anderen Banken 2017 in Singapur Geldbussen auferlegt worden waren. Die Umsetzung der von EY empfohlenen Massnahmen lief bei der Credit Suisse intern unter dem Titel "Project Starlight".