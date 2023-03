Die Finma stehe in sehr engem Kontakt mit der Bank und verfüge über sämtliche aufsichtsrechtlich relevanten Informationen. "Die Finma bestätigt vor diesem Hintergrund, dass die Credit Suisse die für systemrelevante Banken besonderen Anforderungen an Kapital und Liquidität erfüllt", heisst es in der Mitteilung weiter. Die Finma und die SNB verfolgten die Entwicklungen sehr genau und stünden in diesem Kontext mit dem Eidgenössischen Finanzdepartement zwecks Sicherung der Stabilität des Schweizer Finanzsystems im engen Kontakt.