Die Forderung der SVP nach einer verbindlichen Erklärung des Bundesrates, die "Too big to fail"-Regelung so zu verbessern, dass sie künftig immer greift, wurde nur knapp abgelehnt. Banken, die als "Too big to fail" gelten, sollten zudem gezwungen werden können, Niederlassungen im Ausland oder systemrelevante Teile zu verkaufen oder stillzulegen.