Wie das Wall Street Journal berichtet, will der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman rund 500 Millionen Dollar als Ankerinvestor in die Investmentbank der Credit Suisse investieren, die demnächst unter der Marke First Boston ausgegliedert werden soll. Dem Bericht zufolge könnte auch die Atlas Merchant Capital des ehemaligen Barclays-Chefs Bob Diamond dabei sein.