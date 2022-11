Credit Suisse hatte am Donnerstag eine tiefgreifende Neuausrichtung des Konzerns angekündigt, die auch die Kürzung von Tausenden von Stellen vorsieht. Im Rahmen der globalen Restrukturierung überprüfe die Schweizer Grossbank ihre Präsenz an 13 Standorten im asiatisch-pazifischen Raum mit dem Ziel, die Abläufe an jedem Standort zu "vereinfachen", sagte Low weiter.