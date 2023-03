Die Klage wurde beim United States District Court for the District von New Jersey eingereicht und behauptet, die Credit Suisse verstosse gegen das amerikanische Wertpapiergesetz respektive Securities Exchange Act von 1934. Credit-Suisse-Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann habe "wesentlich falsche and irreführende" Aussagen zu Kundengeldern gemacht, argumentieren die Anwälte.