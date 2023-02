Der Kurs der Credit Suisse (CS) notiert am Montag zur Mittagszeit an der Schweizer Börse 3,73 Prozent tiefer bei 2,759 Franken. Ein vorige Woche berichteter Megaverlust für 2022 sowie Abflüsse wie auch operative Schwächen in der Vermögensverwaltung haben der Bank erneut schwer zugesetzt. Die Neuausrichtung der Bank in Richtung stärkerer Vermögensverwaltung und einer grösseren Verselbständigung der Investmentbank ist problembehaftet.