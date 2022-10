Die Kapitalerhöhung soll von einer ausserordentlichen Generalversammlung am 23. November abgesegnet werden. Am 24. November werde dann über die weiteren Details zur Durchführung informiert, sagte der neue CS-Finanzchef Dixit Joshi am Donnerstag an einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Er betonte, es seien wichtige Termine für die Grossbank.