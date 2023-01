Geplant ist laut "Bloomberg", dass die CS die Investmentgesellschaft von Michael Klein, die M. Klein & Co., übernimmt und mit der CS First Boston zusammenführt. In einem weiteren Schritt werde die CS First Boston ausgegliedert, wie die Agentur mit Verweis auf mit der Transaktion vertrauten Personen berichtet. Die Grossbank kommentiert den Bericht auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP am Dienstag nicht.