Gemäss den chinesischen Wertpapiervorschriften darf ein Unternehmen nicht zwei Lizenzen für Maklerunternehmen besitzen. UBS hält bereits 67 Prozent an einem profitablen Wertpapierunternehmen. Die UBS hat in Aussicht gestellt, die Übernahme der Credit Suisse am Montag zu vollziehen. Der kombinierte Konzern wird viel zu tun haben, um die Geschäfte der beiden Banken in China zu konsolidieren, wo beide Investmentbanking, Vermögensverwaltung und Fondsmanagement betreiben.