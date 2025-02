Der Fonds unter dem Namen «Credit Suisse Fair Fund» umfasse die von der Credit Suisse und der VTB Capital eingezogenen Gelder einschliesslich Zinsen und zivilrechtliche Geldstrafen, heisst es in einer am Freitag publizierten Anordnung der SEC. Die Mittel in Höhe von insgesamt rund 105,5 Millionen US-Dollar sollen an geschädigte Investoren verteilt werden. Ein Plan für die Verteilung soll laut der US-Behörde bis Ende Juli 2025 festgelegt werden.