Für Investoren läge der Reiz der auszugliedernden Einheit darin, sich an einer Investmentbank zu beteiligen, die an einer langen Liste grosser Fusionen und Börsengänge beteiligt war. Michael Klein, ein US-Investmentbanker, der auch im Verwaltungsrat sitzt, hat sich stark für die Wiederbelebung der Marke First Boston eingesetzt, so die Personen.