Vom Bundesrat fordert sie eine verbindliche Zusicherung, die "Too big to fail"-Regelung zu verbessern. Diese müsse künftig immer greifen, unabhängig davon, wie eine Bank zum Absturz gebracht worden sei, schrieb die SVP am Mittwoch. Solle dies nicht möglich sein, müssten "Too big to fail"-Banken ihr Auslandsgeschäft respektive ihre massgebenden Geschäftsteile veräussern oder stilllegen.