Die insgesamt knapp 54 Millionen Allfunds-Aktien sollen über ein beschleunigtes Bookbuilding an institutionelle Investoren verkauft werden. Die Beteiligung hatte zuletzt einen Wert von rund 380 Millionen Euro. Nach dem Abschluss der Transaktion werde die CS keine Anteile mehr an Allfunds halten, heisst es weiter. Der Schritt kommt nicht ganz überraschend. In den Medien war bereits über einen möglichen Verkauf spekuliert worden.