(Bloomberg) -- Die Credit Suisse Group AG hat dem Vernehmen nach begonnen, in Asien Stellen in leitenden Positionen zu streichen. Unter anderem trennt sich die Bank von drei Managing Directors im Investmentbanking und im Finanzbereich. Die Schweizer Großbank will weltweit rund 9.000 Stellen abbauen.

15.11.2022 06:49