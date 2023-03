Es seien bereits zwei Transaktionen abgeschlossen worden, geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht hervor. Die CS hatte im Zuge der Restrukturierung und dem Risikoabbau innerhalb der Bank angekündigt, das SPG-Geschäft an die US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaft Apollo zu verkaufen. Ein wesentlicher Teils des Geschäfts mit verbrieften Produkten sollte an Unternehmen und Fonds gehen, die von Unternehmen von Apollo Global Management verwaltet werden. Der Verkauf sollte im Laufe des ersten Halbjahres 2023 schrittweise abgeschlossen werden.