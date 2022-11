Klein trat Ende Oktober aus dem Verwaltungsrat zurück, um voraussichtlicht 2023 die Leitung der Investmentbank CS First Boston zu übernehmen. Credit Suisse will den im Geschäft mit Firmenübernahmen und Kapitalmarkttransaktionen tätigen Bereich aus dem Konzern herauslösen, für Investoren öffnen und schliesslich möglicherweise an die Börse bringen. Einzelheiten zu den Eigentumsverhältnissen liegen aber noch nicht vor. Einem Insider zufolge haben Klein und Credit Suisse darüber gesprochen, seine Firma M. Klein & Co in CS First Boston einzubringen.