«Der Käufer ist an einem längeren Hebel»

Kommt die Credit Suisse an einer Kapitalerhöhung vorbei, muss die Frage nach dem Grund gestellt werden. "Schlecht wäre es, wenn die Credit Suisse lediglich eine geringfügige Restrukturierung umsetzen würde", so Venditti. Man hätte aus den Fehlern der Vergangenheit in diesem Szenario nichts gelernt. Gut wäre hingegen, wenn die Grossbank eine deutliche Restrukturierung, finanziert durch Verkäufe gewisser Bereiche zu hohen Preisen, vollziehen könne.