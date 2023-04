Mittelfristig wird bei der zusammengeführten UBS und Credit Suisse allerdings mit einem Stellenabbau gerechnet. In Medienberichten wird spekuliert, dass in der neuen kombinierten Bank weltweit im Vergleich zu heute bis zu 30'000 Stellen wegfallen dürften, davon 11'000 in der Schweiz. Offizielle Zahlen zum Ausmass des Stellenabbaus aufgrund der zu erwartenden Synergien und Doppelspurigkeiten gibt es nicht.