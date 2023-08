Die von der UBS übernommene Credit Suisse muss sich weiterhin mit Vorwürfen in den USA wegen historischer Kunden mit Nazi-Bezug auseinandersetzen. Der Haushaltsausschuss des US-Senats wirft der Grossbank in einem neuen Bericht vor, in einer internen Untersuchung Einzelheiten über die Betreuung von Nazi-Kunden und ihrer Helfershelfer verschleiert zu haben.