Die Credit Suisse (CS) hatte sich vor einem Gericht in London gegen eine von der Justiz von Bermuda verhängte Geldstrafe von gut 600 Millionen Dollar gewehrt. Das Gericht habe die Berufung der Grossbank mit Ausnahme des korrekten Startdatum für die Schadensbewertung einstimmig zurückgewiesen, teilte der britische «Privy Council», der das oberste Gericht für Fälle in vielen britischen Überseegebieten ist, in einer Mitteilung mit. Mehrere Medien haben am Dienstag über das Urteil berichtet.