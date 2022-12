Am Donnerstag wurde mitgeteilt, dass fast 100 Prozent der neuen Aktien aus dem Bezugsrechtsangebot der fünften Kapitalerhöhung der vergangenen 15 Jahre gezeichnet worden seien. Insgesamt nimmt die Grossbank im Rahmen der Kapitalerhöhung wie geplant weitere 2,24 Milliarden Franken oder sogar noch etwas mehr ein, wie die Grossbank am Donnerstagabend mitteilte. Sie hat so in zwei Schritten ihr Kapital um rund 4 Milliarden Franken aufgestockt. 1,76 Milliarden Franken hatte die Credit Suisse bereits Ende November über eine Kapitalerhöhung von einer Gruppe von qualifizierten Anlegern eingenommen.