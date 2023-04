Die Credit Suisse hatte eine Untersuchung in Auftrag gegeben, um Vorwürfen einer Menschenrechtsorganisation nachzugehen. Dabei sollte ermittelt werden, ob die Bank möglicherweise mit dem Nationalsozialismus in Verbindung stehende Konten geführt und diese nicht offenlegt habe. Dem Senatsausschuss zufolge hat das Geldhaus die Untersuchung behindert und einen unabhängigen Prüfer, der sie beaufsichtigte, "unerklärlicherweise" entlassen. "Die Informationen, die wir erhalten haben, zeigen, dass die Bank einen unnötig starren und engen Rahmen festgelegt und sich geweigert hat, neuen Hinweisen nachzugehen, die im Laufe der Untersuchung aufgedeckt wurden", betonte der republikanische Senator Chuck Grassley in einer Erklärung.