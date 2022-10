Laut Credit Suisse ist die Plattform für verbriefte Produkte hochprofitabel und umfasst risikogewichtete Aktiva in Höhe von 20 Milliarden Dollar. Die Sparte kauft und verkauft Wertpapiere, hinter denen Pools von Hypotheken, Autokrediten oder Kreditkartenschulden stehen. Die Abteilung bietet auch Finanzierungen für Kunden an, die diese Produkte kaufen wollen. Sie "verbrieft" auch selbst Kredite in deren Namen und verkauft sie gegen eine Gebühr an Investoren weiter.