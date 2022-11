Die CS will im Rahmen eines Strategieschwenks aus weiten Teilen des riskanten und kapitalintensiven Investmentbankings aussteigen und vor allem auf das Geschäft mit reichen Privatkunden im Ausland sowie auf Privat- und Firmenkunden in der Schweiz setzen. Der Verkauf des Verbriefungsgeschäfts an Apollo dürfte in der ersten Hälfte 2023 abgeschlossen werden.