Die CS hatte in der Klage geltend machen wollen, dass die Softbank als Katerra-Hauptinvestorin von einer Umstrukturierung von Katerra-Schulden profitiert und damit die Bank geschädigt habe. Ein Softbank-Sprecher erklärte am Mittwochabend gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass das Urteil «Softbank vollständig Recht gibt». Die Vorwürfe seien ein «unbegründeter Versuch gewesen, die Schuld auf andere abzuwälzen».