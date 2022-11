Der Verlust von Kundengeldern ist ein herber Rückschlag für die Credit Suisse, deren Konzernumbau das Private Banking stärker in den Mittelpunkt rückt. Der Wettbewerb internationaler Banken um die Reichen Asiens wächst. In einer Rangliste von Asian Private Banker aus dem Jahr 2021 war die UBS gemessen am verwalteten Vermögen die grösste Privatbank in Asien, gefolgt von der Credit Suisse.