Lopez Lorenzo war im September 2021 nach dem Abgang der früheren Risiko- und Compliance-Chefin Lara Warner in Folge der Greensill- und Archegos-Debakel geholt worden. Sein Weggang steht dem Vernehmen nach in keinem Zusammenhang mit der neuen Strategie, die die Credit Suisse diese Woche ankündigen will.