Manager-Beschwerden möglich

In einer weiteren Verfügung vom 22. März lehnte die Finma die Sichtweise der CS allerdings ab und erklärte ausdrücklich, dass ihre Verfügung zur Abschreibung auch die CCA umfasse. Die Credit Suisse wandte sich in der Folge vom Bundesverwaltungsgericht mit einem Gesuch um vorsorglichen Rechtsschutz. Das Gericht nahm das Gesuch entgegen, stellte als Bedingung aber die Einreichung einer Beschwerde gegen die Finma-Verfügung. Am 9. Mai teilte die CS jedoch dem Gericht mit, dass sie sich gegen eine Beschwerde entschieden habe.